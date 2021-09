Prohíbe Gobierno Federal que Migrantes Usen Transporte Público

* En Colectivas del Servicio Urbano.

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2021.- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó a las cámaras empresariales del transporte, asociaciones y organizaciones de ese sector, se abstengan que extranjeros que no puedan acreditar su legal estancia en el país, aborden las unidades.

Esto con la advertencia de que, al hacerlo, pueden ser sancionados por el Instituto Nacional de Migración (INM), con fundamento en el artículo 159 de la Ley de Migración, que habla de penas de entre ocho a 16 años de prisión y multas de hasta 15 días de salario mínimo.

Derivado a un oficio de fecha 17 de septiembre del 2021, enviado por la Coordinación de Movilidad y Transporte, se informa a los conductores, hasta del servicio colectivo de transporte urbano, que no pueden levantar a los migrantes, sobre todo en el Libramiento o en la carretera al cantón San Nicolás Lagartero.

Por ello, conductores de unidades de pasaje se presentaron a esas oficinas, con sede en la ciudad, para exigir que les informaran sobre el oficio enviado.

En torno a ello, algunos choferes informaron que un 70 por ciento de las viviendas del fraccionamiento Los Coquitos está habitada desde el año pasado por migrantes haitianos en espera de sus documentos, y que son los que utilizan el servicio público para llegar al centro de la ciudad, a los cuales se les cobra 8 pesos de pasaje.

Sin Embargo, recalcaron, el oficio indica que al transportar migrantes serán sancionados, aun cuando se trata de personas que radican en la localidad no por gusto, sino porque las mismas autoridades federales los han obligado a que permanezcan en la localidad.

Consideraron que no son autoridades migratorias para exigir a todos los pasajeros que lleven sus identificaciones o documentos que acrediten su legal estancia en el país, porque al hacerlo, estarían violando sus derechos humanos y los estarían discriminando. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello