Se Compromete Comar Atender a Migrantes Varados en un Mes

* En el Estadio Olímpico de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la localidad se comprometió este lunes a atender a unos 2 mil migrantes cada día durante cuatro semanas, con el objetivo de ordenar y verificar cuántos migrantes permanecen aún en esta Ciudad

Ayer lunes, autoridades federales, estatales y municipales realizaron un simulacro y determinaron la logística de cómo será su atención a los migrantes, a quienes recibirán este martes en las instalaciones del Estadio Olímpico, al sur de este municipio.

«Hoy hicimos un operativo de verificación para ver que todas las autoridades se instalen en los lugares que les corresponde, en el centro de atención que se ha adecuado para brindar atención a los migrantes en el Estadio Olímpico de Tapachula», informó la delegada de la Comar en Chiapas, Alma Delia Cruz Márquez.

En entrevista para EL ORBE, precisó que este ejercicio es necesario porque se tiene un sistema de citas, el cual, desafortunadamente, tiene mucha demanda de solicitantes de refugio en esta zona del país, y en la que se recibe el 75 por ciento de las solicitudes a nivel nacional.

Este sistema de citas recibió un número inusual de peticiones, «vez que, en Acuña hay 15 mil haitianos, por ejemplo, por lo que se necesita verificar que esas personas se encuentran en la región, donde seguramente no estarán todas, por lo que se busca crear espacios para las personas que tienen citas en noviembre y diciembre».

Además, que van a recorrer las citas ocupando las de las personas que ya no están en Tapachula, y van a ordenar y aprovechar ese ejercicio para varios fines. Primero, verificar el grupo familiar, documentación, tomar fotografías y adelantar pasos para el registro, y únicamente acudiría el titular para evitar aglomeraciones.

Ya que, a las afueras de la Comar, se han registrado grandes concentraciones de migrantes, donde llega la mamá, papa, hijo, sobrino y hasta el cuñado, pero con este verificativo se adelantará el trabajo para que en el centro de registro llegue una sola persona.

Se prevé que con estas acciones permanezcan alrededor de cuatro semanas, aunque es posible que sea menos si es que no hay el número de personas que se cree existen en la Ciudad.

En ese lugar se tendrán seis centros de operación y en cada uno habrá cuatro personas, es decir, 24 servidores, aproximadamente, que harán el proceso.

Sin embargo, habrá un total de 136 elementos de fuerza de trabajo de autoridades de los tres niveles de Gobierno, conformado por elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, Estatal, Protección Civil, Jurisdicción Civil y Sociedad Civil, el Servicio Jesuita Refugiados, y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), además de la Cruz Roja, entre otras, que han aportado insumos como carpas y cubrebocas.

Tendrán un protocolo de ingreso, una zona de espera, de verificación y un área de salida.

Las personas con una cita establecida, se les informará cuando tienen que acudir, porque se pretende que este proceso sea ordenado, seguro y regulado, “y en el que habrá espacios para todos”.

Reconoció que siguen llegando indocumentados a la frontera sur, “porque somos un lugar fronterizo y no vamos a evitar que sigan ingresando y que quieran acceder a la Comar”.

La protección que se da es sólo para aquellas personas que su vida, libertad o su seguridad se encuentren en riesgo en su país de origen, dijo, “más no constituye ningún permiso o autorización de viaje”.

Sin embargo, puntualizó que los migrantes que ya comenzaron algún trámite, tienen derechos y obligaciones, “como el de permanecer donde se solicitó refugio, y si esas personas no cumplieron con eso y si están en Acuña, Monterrey o Ciudad de México, recibirán una resolución de que no concluyeron el proceso”.

La ley también señala que los migrantes pueden solicitar una reanudación del trámite, pero esto será a consideración de una evaluación que se hará en base a los motivos que los llevaron abandonar la sede.

En pocas palabras, afirmó que el Gobierno Federal sigue en la misma postura de recibir a los miles de migrantes que entran todos los días a Chiapas, pero deberán permanecer en Tapachula. ORBE / M. Blanco