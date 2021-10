Van 2 Mil 100 Solicitudes de Amparo Entregadas por Migrantes a Juzgados

* Se Plantan Afuera de la CNDH.

Tapachula, Chiapas; 07 de Octubre del 2021.- Hasta el momento se han entregado formalmente 2 mil 100 solicitudes de amparo por parte de migrantes varados en la localidad a los cuatro Juzgados federales al sur de la Ciudad, en el que se pide la intervención de los Jueces para que se les permita a los extranjeros seguir su camino hacia los Estados Unidos, tal y como lo han solicitado desde el año pasado al Gobierno Federal, pero sus súplicas no han sido escuchadas.

De acuerdo a los abogados y Organizaciones No Gubernamentales que siguen los casos de forma altruista, se espera que el resolutivo de los Jueces sea favor de los solicitantes.

Lo único que se ha pedido durante meses de espera, precisaron, es que les permitan atravesar todo México para llegar a la nación norteamericana en su derecho internacional de libre tránsito, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) les está dando citas para Marzo del próximo año y que, de mientras, no se muevan de la ciudad.

Se espera que en el transcurso de la próxima semana se empiecen a entregar las resoluciones de los primeros paquetes, conformados por 50 solicitudes cada uno, mientras que se revisa el resto y se reciben varios miles más.

Este jueves, un reducido grupo de extranjeros marchó con activistas desde el Parque Bicentenario, en el centro de la Ciudad, hasta las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a dos cuadras de ahí, en donde entregaron una queja.

En el documento, los indocumentados que entraron de manera ilegal al país, exigen que les permitan segur invadiendo los espacios públicos de Tapachula para ofrecer su mercancía de dudosa calidad y procedencia.

Esto porque en la víspera, las autoridades locales decidieron aplicar lo que estable el Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno, además de atender los reclamos ciudadanos y del comercio establecido, en torno a retirar de las banquetas, calles, jardineras y otros puntos de la Ciudad a esos extranjeros que se apoderaron de ellas para la venta informal. EL ORBE / M. Blanco