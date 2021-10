México no es Solución Para Los Miles de Migrantes Que Llegan a Tapachula

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- Habitantes de distintas colonias de Tapachula, mantienen la percepción de la inseguridad por la ausencia de patrullajes y de operativos, aunado a la presencia de migrantes que se han disgregado en todo el territorio local.

Manuel de Jesús García, presidente de la colonia El Paraje Viviendas, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que México no es la solución para los miles de migrantes que están arribando a la ciudad, por lo que es necesario que los chiapanecos se unan para exigir que se ponga especial interés y se proteja a los pobladores.

Estableció que el municipio “ya no es propiedad de sus habitantes, sino de los migrantes, porque no respetan las leyes y el gobierno ha ignorado a los habitantes, para ver si están de acuerdo que se permita que sigan llegando los indocumentados a la ciudad, en donde ya se han establecido”.

Agregó que ese tema debería de contemplarse desde la puerta de entrada en Ciudad Hidalgo, por ser el primer punto para arreglar los papeles a los migrantes o para deportarlos.

Insistió que no es la forma de que Tapachula y sus habitantes paguen con la llegada de esos extranjeros y las autoridades no hacen nada para atender esa crisis migratoria.

Además, que el gobierno federal debe implementar los programas y filtros sanitarios para ver la cuestión de las enfermedades, “ya que vienen de otros países y es muy importante que se tengan las medidas sanitarias”.

De igual forma, que se debe poner en marcha la deportación de los extranjeros que no puedan acreditar su legal estancia y en aquellos que no respeten las leyes mexicanas.

Sobre el asilo que se brinda a personas afganas que están llegando a México, expresó “es necesario que se haga un estudio real de como son estas personas, porque en otros países del mundo algunos de ellos son los que hacen bombardeos y acciones terroristas”. EL ORBE / M. Blanco