Migrantes Preparan Carava Para Salir de Tapachula Este Fin de Semana

Tapachula, Chiapas; 19 de octubre.- Mario Antonio Rodríguez, es un migrante de la República de El Salvador que lleva cerca de un año, en espera de salir de Tapachula.

Este migrante, ya cuenca con su resolución positiva que otorga la Comisión Mexicana para la Atención de los Refugiados (Comar) y la visa humanitaria que emite el Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, dijo en entrevista para EL ORBE que de nada le ha servido, porque no ha podido avanzar hacia su destino.

Narró que las autoridades mexicanas le negaron el paso a él y a su esposa, quienes tienen la visa humanitaria que les permite estar por un año en territorio mexicano.

En uno de los retenes migratorios, le dijeron que sus documentos eran falsos, aún cuando trató de explicar que los expidió la Comar y el propio INM.

De acuerdo a su versión, al INM poco le importó y detuvo a su esposa por 12 días en una estación migratoria. “Tengo mis papeles mexicanos que la Comar me dio y no me dejaron pasar para Tijuana. Entonces, ¿para qué dan los papeles a uno?”, apuntó.

También dejó en claro que lo único que buscan es salir de Tapachula para irse a la Ciudad de México y, si es posible, a los Estados Unidos.

Este es un solo caso de migrantes con documentos legales, pero hay muchos que pasan la misma situación y por eso han decidido salir en caravana. EL ORBE /M. Blanco