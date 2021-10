Pobladores Bloquean Carretera Fronteriza en Contra de Albergue Para Migrantes

* Autoridades Pretenden Instalarlo en Frontera Hidalgo.

Tapachula, Chiapas; 19 de octubre.- Un grupo de habitantes del municipio de Frontera Hidalgo bloqueó en la mañana de este martes la carretera federal Suchiate –Tapachula, a la altura del panteón, debido a que se oponen a la apertura de un albergue para migrantes, que ya está construido, bardeado y cerrado con un portón.

Los inconformes colocaron piedras, palos, ramas y triciclos para evitar el paso de vehículos del transporte público y privado, además de personas provenientes de los municipios fronterizos con Guatemala que van a Tapachula o viceversa.

Este bloqueo dijeron a EL ORBE, fue para que tuvo el objetivo de hacer presión para que los pobladores sostuvieran una reunión con las autoridades federales encargadas del tema migratorio, en el ánimo de evitar que entre en funciones ese lugar que albergará a extranjeros indocumentados.

El cierre del tramo carretero duró gran parte del día y al concluir por la tarde, adelantaron que mantendrán esa postura porque la población no quiere que ese municipio, que por décadas ha sido muy tranquilo, lo conviertan en refugio de migrantes.

Este grupo que realizó el cierre de la vía federal que conduce a Centroamérica, apuntaron que las acciones fueron resultado a que no encontraron una solución con las autoridades.

Primero protestaron en la presidencia municipal, debido a que buscaban una solución inmediata para que no se abra el albergue, además de que se destine esa obra para un centro de salud ya que no tienen en el municipio.

Tuvieron una reunión con funcionarios, pero al concluir y no encontrar soluciones, decidieron tomar la carretera y por lo mismo centenares de unidades de pasaje, carga y particulares quedaron varadas en la carretera.

Miguel Ángel Reyes Álvarez, habitante de esa localidad, aseguró a este rotativo que construyeron el albergue para refugiados sin tomar en cuenta al pueblo de Frontera Hidalgo.

«Nos venimos a dar cuenta hace un mes y desde hace unos 20 días tenemos este movimiento”, recalcó al recordar que esta es la segunda ocasión en los últimos días que se manifiestan por las mismas causas, sin resultados positivos.

Por su parte, las autoridades del ayuntamiento informaron que sus antecesores no les dejaron un expediente técnico de la obra del albergue y que por ello no pueden dar una solución.

Los habitantes de este municipio fronterizo con Guatemala, indicaron que juntaron cientos de firmas con los pobladores para que esta apertura no se lleve a cabo. Sin embargo, no han encontrado respuestas favorables.

Según detallaron, el ex presidente municipal, Ever Herrera, decidió donar o vender las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), con todo y canchas deportivas, para que sean utilizadas por el esparcimiento, la atención y descanso de los migrantes, en lugar de los chiapanecos.

Según, Ceferino Rodas, otro habitante inconforme de esa localidad fronteriza, #dejaron la Casa Día de los Abuelos adentro de ese albergue y no es justo».

Insistieron que “Los terrenos del DIF son del municipio y para el beneficio de los habitantes de ese lugar, y no del gobierno federal. Si les dieron recursos para construir un albergue, que sea en otra parte», sentenció, Marco Antonio Recinos.

Los manifestantes indicaron que en otros municipios como Suchiate, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico y Unión Juárez, tampoco han dejado instalar o construir estos inmuebles por la saturación de extranjeros y porque consideran que puede generar un clima de inseguridad

Un ejemplo claro, dijeron, es Tapachula, “una ciudad completamente llena de miles de migrantes y que todo se les ha salido de control”. EL ORBE / M. Blanco