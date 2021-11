Destrozados los Caminos Sacacosechas en Mazatán

* Se Encarecen Costos Para Transportar Productos.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2021.- Debido a que los caminos sacacosechas están en pésimas condiciones y en el total olvido, productores de oleaginosas tienen que pagar mayores cuotas por concepto de fletes a los transportistas, lo que afecta directamente a su economía.

Así lo consideró, Raúl Arroyo Alvarado, presidente del grupo de trabajo “Los Soyeros de Buenos Aires, Mazatán”, quien aseguró en entrevista para el rotativo EL ORBE que, debido a las lluvias, los caminos rurales se han deteriorado, lo que aprovechan los transportistas para incrementar los costos de los fletes.

Ante esa situación, indicó que se han acercado a los Alcaldes de cada uno de los municipios donde hay siembras de soya para exhortarlos a que intervengan y apoyen a los productores con el arreglo de los caminos, más ahora que se acerca el corte del cultivo, pero hasta ahora no hay respuestas positivas.

En esta precaria situación están casi todos los productores de la región, principalmente los del municipio de Mazatán, quienes en este 2021, según su versión, no ha habido atención hacia ellos.

Por otro lado, comentó que actualmente se enfrentan a otro problema, el de la comercialización, porque antes el producto lo vendían a dos empresas, pero por inconvenientes, este año sólo una de ellas mostró disposición.

Aceptó que hay preocupación entre los agricultores porque son casi 16 mil toneladas de soya las que se producen en la zona de Mazatán, este año sólo cuentan con compromiso de venta de unas ocho mil, ante el retiro de la otra empresa comercializadora y, por lo tanto, los productores no saben qué van a hacer con el resto.

Opinó que todo eso no es más que una consecuencia de la cancelación de los programas federales de apoyo a los agricultores, porque se creó incertidumbre en algunas empresas comercializadoras y la crisis entre los agricultores.

Asimismo, hay una empresa (de Yucatán) que se interesa por la soya del Soconusco, pero todo está en veremos porque los fletes “pegan” a la hora de la comercialización del producto, sostuvo. EL ORBE / Nelson Bautista