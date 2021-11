Exigen Pavimentación de Calles en el Ejido Raymundo Enríquez

* No Reciben Respuesta por Parte del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 06 de Noviembre del 2021.- La carretera que comunica del ejido Raymundo Enríquez al Libramiento Sur de la localidad, y que entronque también con el bulevar Antiguo Aeropuerto, está totalmente destrozada y eso provoca incomodidad para el transporte y traslado por esa vía, denunció Vicente Monterrosa Cueto, presidente del Consejo de Vigilancia de esa comunidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que ese camino es importante para ellos, porque prácticamente es la única forma de comunicarse con el resto del municipio, además de que por ahí transitan las unidades del servicio de transporte colectivo para ir al centro de Tapachula y viceversa.

Asimismo, que también en la colonia hay problemas, pues la mayoría de las calles están deterioradas desde hace mucho tiempo, debido a tanta lluvia y porque para nada han sido atendidas por las administraciones municipales, incluyendo la actual.

En su debido tiempo y por muchos años, han presentado oficios al Ayuntamiento sobre la pavimentación de las calles, sostuvo, pero no han obtenido respuesta positiva, ya que las autoridades en turno han esgrimido que son obras caras, porque incluyen el arreglo de otros servicios como son el agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Añadió que de concretarse sus peticiones, principalmente el arreglo de la carretera, no solo se verían beneficiados los habitantes de Raymundo Enríquez, sino también los que viven en los fraccionamientos Cafetales, Vida Mejor y en Los Pinos.

Aclaró que, en cuanto al servicio de alumbrado público, ciertamente han tenido apoyo por parte de Ayuntamientos anteriores, pero no en su totalidad, ya que los colonos han cooperado para la compra de lámparas, cableados y otros accesorios con tal de tener iluminación. EL ORBE / Nelson Bautista