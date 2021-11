Disminuye 80% el Número de Decesos por Covid en Tapachula

* * Gracias a la Estrategia de Rutilio Escandón.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2021.- Las estrategias en materia de salud que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, puso en marcha para hacer frente al mortal Covid-19 que ha enlutado a millones de hogares en el mundo, están dando excelentes resultados.

Sin escatimar esfuerzos y recursos, la administración estatal habilitó clínicas en diversas regiones de la entidad para la atención de las personas que se habían contagiado y, al mismo tiempo, puso en marcha la atención ambulatoria y el monitoreo permanente para evitar con ello que los espacios médicos colapsaran y se pudieran atender a pacientes con otras enfermedades.

Pero esas acciones operativas no eran suficientes y por ello se desplegó a miles de brigadistas en cada vivienda del Estado, para detectar a personas que tuvieran síntomas de Coronavirus, para brindarles atención médica en la intimidad de su hogar y dotarlos de medicamentos gratuitos, con ello acercar los servicios de salud y proporcionar las herramientas necesarias para controlar el mal y reducir el índice mortalidad.

Esos trabajos permitieron, a principios de este año, que Chiapas fuera la primera entidad en México que entrara al verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, y se mantuviera así en el resto del 2021.

Por si fuera poco, empezó la vacunación en los municipios en las áreas urbanas y rurales, incluso en las regiones más lejanas y de difícil acceso. La conjunción de esfuerzos con el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) duplicó los buenos resultados en menos tiempo de lo planeado.

Al principio fueron unos cuantos puntos de vacunación, pero después entraron en funciones los macrocentros y los itinerantes. Incluso casa por casa, para que todos pudieran tener a la mano la posibilidad de recibir el reactivo de manera gratuita.

La baja radical en el número de contagios y decesos por esas causas, permitió que en los últimos días se cerraran los servicios de la Clínica Covid-19 de Tapachula, para aprovechar esas instalaciones en otras estrategias, como el de la atención de los padecimientos del sector magisterial y de los trabajadores estatales.

Antonio Zapata León, director del Consorcio Funerales Bravo, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que en un cálculo somero de lo ocurrido con la pandemia en el último mes y medio en Tapachula y los municipios circunvecinos, hay una disminución de un 80 por ciento en el número de defunciones, en comparación con el tercer trimestre del año.

“Sin embargo hay que seguirnos cuidando. Creo que esto ya nos enseñó a qué debemos de ser un poco más higiénicos y a cuidar un poco más la salud. No nos confiemos para que no haya un cuarto rebrote” indicó.

Recordó que hasta Septiembre, tan solo esa empresa atendía al menos diez cremaciones a la semana por Covid-19, y que actualmente son tan solo dos, con tendencia a la baja.

Reconoció que, como funerarios, les toca ver ese lado amargo del sentimiento humano, “pues es darle una despedida digna a los seres queridos”. La Redacción