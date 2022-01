Población Exige que Tapachula Deje de ser el Albergue de Miles de Migrantes

* Y que Tampoco Dejen Entrar a Tanto Indocumentado.

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2022.- Vecinos de esta localidad solicitaron al gobierno federal que Tapachula ya no sea más un gran albergue que reúna a miles de migrantes, tal y como ha ocurrido en estos tres años, quienes han permanecido varados en esta ciudad y generado inconformidades entre los ciudadanos y empresarios.

Ramón de Jesús Chirino Hernández, en voz de un grupo de personas que están en desacuerdo con la aglomeración de extranjeros en la localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el Instituto Nacional de Migración (INM), debería emprender la atención y otorgar los documentos o trámites para que se vayan lo más rápido posible, ya que de nueva cuenta se está generando un clima de seguridad nacional.

“Nosotros tenemos basura por toda la ciudad. Muchos cometen algún delito, por lo que la autoridad no debe esperar que los migrantes y la sociedad se confronten”, opinó.

Al igual que muchos ciudadanos, indicó que su principal petición es que Tapachula esté libre de esos miles de migrantes, “porque nosotros queremos ver que, así como lleguen se vayan, que agilicen sus papeles, no queremos más personas de otros países aquí; queremos que se vayan definitivamente, pero que también ya no permitan el ingreso de más ilegales por la frontera con Guatemala, ya que si no será el cuento de nunca acabar”.

Además, dejo en claro que a las personas que sean perniciosos y causen algún tipo de problema, se les aplique la ley vigente y los deporten de inmediato.

“Queremos que trabajen las autoridades, aunado a la expansión de la nueva variante de la pandemia Ómicron, no sabemos, ni como nos va tratar esta cepa del coronavirus”, abundó.

Lamentó que los indocumentados deben apegarse a las leyes mexicanas, sin causar molestias “y no tomar las normas en sus manos. Ya no se les debe permitir el cierre de calles y que no agredan a los automovilistas”. EL ORBE / M. Blanco