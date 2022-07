Más del 30 por Ciento de la Población se Resiste a Vacunarse Contra el Covid

*Son los que Sufren Cuando Tienen el Virus.

Tapachula, Chiapas; 29 de julio del 2022.- Al menos 3 de cada 10 personas en la entidad se resisten a recibir la vacuna contra el Covid-19 y son ellos los que están teniendo serios problemas con el mortal virus, mientras que aquellos que ya tienen la dosis y sus refuerzos, están superando a la enfermedad, señaló Alonso Solís Hernández, médico encargado de la Clínica de Salud Mental y Adicciones de Tapachula.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que hay una gran diferencia entre lo ocurrido hace dos años cuando llegó la pandemia a México y la actualidad, donde se ha distribuido el fármaco a millones de mexicanos.

En torno a ésta quinta oleada de contagios, señaló que la población de alguna manera lo está tomando con más tranquilidad, «porque la vacuna brinda cierta inmunidad de quizá un 70 por ciento, pero sí ha incrementado nuevamente el pánico, el miedo, depresión, ansiedad, qué es lo que más se género al inicio»,

De acuerdo a especialista, los pacientes que tiene la enfermedad del Covid, se asustan, «tal vez no cómo sucedió hace 2 años, porque lo hemos estado observando. Estamos atendiendo unos 10 casos por día en la consulta, y cuando se le confirma que están infectados, lo toman ya como con más responsabilidad, porque se cuidan».

En el caso de esta cepa, indicó que se trata de un virus más aéreo y no tanto por contacto; es decir, se mantiene hasta 15 minutos en el ambiente y afecta aquel que no está protegido con la vacuna, pero también con cubrebocas.

Reconoció que en esa clínica ya tenían como dos meses que no atendían a un paciente Covid, pero que desde hace tres semanas empezaron a llegar los contagiados, con síntomas como dolor de garganta, disfonía, en la que disminuye un poco la voz, tos, catarro, y fiebre.

Asimismo, que se ha detectado dolor de cuerpo a nivel de columna lumbar, qué es donde más está afectando esa enfermedad.

«Sabemos que cada variante tiene un síntoma distinto, pero esta nueva ola ha estado detectando que le pega más los dolores en todo el cuerpo generando más el aumento a nivel de zona lumbar. Tal vez ha incrementado un 30 por ciento en la población que ya está contagiada», apuntó.

De acuerdo a sus estadísticas, indicó que la población que se está viendo más afectada por la pandemia, es siempre la de tercera edad, que son los que siempre llegan a la consulta preocupados que si tienen el virus o no.

«Me ha tocado ver algunos pacientes que se confían aún cuando tienen todos los síntomas, y uno como médico sabemos qué es el Covid, a pesar también de que algunas pruebas rápidas fallan y señalan negativo», indicó.

Por eso hizo un llamado a la población en general que, desde el momento que tengan dolor de garganta, fiebre o gripa, acudan inmediatamente a la consulta para que se les den los medicamentos necesarios y evitar caer en algún tipo de afectación de su salud mental y no entrar en pánico. EL ORBE / JC