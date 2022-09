Delincuentes se Roban las Cosechas y Plantas Para Venderlas en Mercados de la Región

* Productores Sufren Pérdidas en sus Cultivos.

Tapachula, Chiapas; 14 de septiembre del 2022.- La delincuencia en los municipios de la frontera sur de Chiapas ha ido ampliando sus actividades en rubros nunca antes vistos. Ahora se están robando las frutas y hortalizas para su venta y comercialización, y hasta las plantas y arbustos de café y cacao.

Audelina González, habitante y productora en el ejido Santo Domingo, del municipio de un Juárez, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, cuando los árboles ya están produciendo y aprovechando los momentos en el que las parcelas quedan solas, los malhechores entran a cortar los frutales y se las llevan a vender a los mercados de la región, como el caso de las naranjas o los plátanos.

De acuerdo a su versión, ésta práctica fuera de la ley se está dando de manera constante y que es una situación que les afecta mucho, porque los campesinos tienen que pagar los insumos y los jornales para hacer producir las tierras, pero que son otros las que lo aprovechan.

Los intrusos cometen ese robo poco antes de que las frutas y verduras lleguen a su periodo de corte, o sea, que se adelantan dos o tres días a sus propietarios.

Lo peor de todo es que, en algunas ocasiones, los ladrones han sido detenidos, pero los agraviados no se presentan a formalizar su denuncia por temor a represalias y a los gastos que tienen que hacer durante el proceso, por lo que las autoridad los liberan por falta de la parte acusadora.

Además, a la hora de que esos extraños se roban las cosechas, no lo hacen con cuidado ni de l forma correcta, por lo que las plantas quedan muy dañadas.

Por si eso no fuera suficiente, dio a conocer que los ladrones también se están llevando decenas de arbustos pequeños de cacao, que regularmente son utilizados por los productores para resembrar las zonas que lo requieren.

«Esto se ha convertido en un negocio para los ladrones para obtener dinero. En el caso de las plantas y arbustos creemos que las venden a precios más bajos entre los que no tienen las posibilidades de adquirirlos de otra forma», consideró al señalar que, en aquel municipio fronterizo, ya casi todos han sufrido la misma situación.

Para poner un ejemplo que permita calcular el tamaño del problema, dio a conocer que a un solo productor de café le robaron 500 plantas de su terreno, aproximadamente. EL ORBE / JC