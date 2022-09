Urge Frenar la Migración Irregular en la Frontera con Guatemala: Colonos

* Ahuyentan al Turismo y No Respetan las Leyes Mexicanas.

Tapachula, Chiapas; 14 de septiembre del 2022.- El asunto de los migrantes en la frontera con Guatemala cada vez es peor, porque si bien es cierto que sale una caravana todos los días hacia el centro del país, horas después llega un número similar de indocumentados a Tapachula y se convierte en un problema de nunca acabar.

Así lo consideró, Romeo Reyes Morales, representante del fraccionamiento La Primavera, que se ubica al sur poniente de la ciudad, quien en entrevista concedida al rotativo EL ORBE, señaló que las autoridades deberían atender el asunto, para evitar que en cualquier momento se pueda salir de control

Añadió que el problema es el comportamiento de los migrantes, quienes se van a las colonias de la periferias y en cuanto ven alguna casa desocupada se meten a ella abusivamente para pernoctar ahí. Incluso, hasta han llegado al grado de querer apoderarse de ellas de manera definitiva.

Señaló que esa actitud de los migrantes lo pueden ver las personas que van al centro de la ciudad, «ya que esa gente se dedica a dormir en el parque central Miguel Hidalgo, donde realizan sus necesidades fisiólogas al aire libre, ensuciando ese lugar y ahuyentando al turismo que nos visita de Guatemala».

Asimismo, que los comités de cada una de las colonias del sur de la ciudad, podrían contribuir a no dejar entrar a esos lugares a los migrantes, por cuestiones de seguridad, pero que hay veces que no se puede hacer porque los extranjeros se ponen “roñosos” y para eso se requiere de la participación o el apoyo de la policía, quienes no acuden porque a lo migrantes los defienden los de Derechos Humanos. EL ORBE / Nelson Bautista