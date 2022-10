Soyeros Denuncian Falta de Apoyos por Parte del Gobierno Federal

* Quedan Excluidos de Programas Sociales.

Tapachula, Chiapas; 07 de Octubre del 2022.- «Los productores de soya de Chiapas, concretamente los de la región Costa, han sido severamente marginados por el Gobierno Federal, ya que no pueden acceder a los apoyos que esa autoridad brinda y por ello el cultivo de esa oleaginosa podría desaparecer en la zona».

Lo anterior lo denunció Raúl Arroyo Alvarado, presidente del Grupo de Trabajo de los Soyeros de Buenos Aires, en el municipio de Mazatán, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que hay total inconformidad entre ellos, en virtud de que a través del programa “Proyecto Estratégico de Atención a la Sequía”, a los de otras partes del país les están dando mil Pesos, mientras que a los del sur sólo 500 Pesos, y eso, con muchas trabas.

En este sentido, dijo que no están de acuerdo con la representación que tienen en el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, porque desde ahí no se supo hacer valer los derechos de los soyeros chiapanecos para acceder a esos apoyos sin tantos inconvenientes.

Asimismo, la inconformidad es porque no vieron ninguna seriedad en la aplicación de ese programa de apoyos, utilizando convocatorias tardías, así como la implementación de requisitos difíciles de reunir, razón por la cual apenas hay unos cuantos que quedaron dentro.

De igual forma, explicó que cuando nació ese programa en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a los soyeros de Chiapas se les apoyaba hasta con tres mil Pesos por hectárea, como un incentivo a la producción, lo que permitía que hubiera más hectáreas cultivadas, no como ahora, que tiende a desaparecer ese grano.

Añadió que al haber más producción, se incentivaba para que fuera menos la importación, ya que en la región se producía determinada cantidad que permitía ser autosuficientes.

Por esas razones, señaló que el campo está totalmente olvidado por el actual Gobierno Federal, ya que sus estrategias -según su versión- no contribuyen en nada para el desarrollo agrícola nacional. Y como ejemplo, dijo que si anteriormente se producían cerca de 30 mil hectáreas, hoy apenas y llegan a las ocho mil, y eso con muchas dificultades. EL ORBE / Nelson Bautista