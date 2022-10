La Migración Descontrolada es el Mayor Problema en la Frontera Sur: Frente Cívico

* Parte de Tapachula la Caravana 40 en Nueve Semanas.

Tapachula, Chiapas; 14 de octubre del 2022.- «El arribo de miles de migrantes todos los días a Tapachula, gracias a que la frontera con Guatemala está completamente abierta, es uno de los grandes problemas que afecta severamente a la población del Soconusco, ya que se acabó la tranquilidad que anteriormente había», dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular.

De acuerdo a su versión, la gente en la región vive atemorizada por el peligro que se cierne sobre ella, ya que con los migrantes también están ingresando verdaderos delincuentes, quienes hacen de las suyas ante la pasividad de las autoridades.

Para ejemplo de la porosidad de la franja limítrofe entre México y Guatemala, este viernes partió de Tapachula con rumbo al centro del país, una caravana de migrantes número 40 que se ha realizado en nueve semanas, con alrededor de 500 participantes.

Dijo que ese es un grave problema en la frontera sur de Chiapas que no ha sido resuelto, pero que hay otros como la política económica que se está aplicando en el país, la que consideró ha sido un auténtico fracaso y ha caído en errores, ya que hay un presupuesto de 8.3 billones de pesos, pero de ese recurso se descuenta lo que se envía a los estados y ayuntamientos, pago a la deuda pública, y de todo ello sólo quedan unos 3 billones de pesos,

«Lamentablemente nada de ese presupuesto se destina para el crecimiento económico de México, o para sacarlo cuando menos del atraso en que se tiene», indicó.

«Claramente se ve que cada día está más caro el frijol, arroz, maíz, azúcar, y muchos productos más que son de primera necesidad, lo que golpea duramente la economía de las familias mexicanas. Eso es consecuencia del error por no saber aplicar una política económica correcta», insistió.

Añadió que otros error es impulsarla producción para el autoconsumo, lo que permitiría que hubiera una estabilidad en los precios de los productos de primera necesidad y con ello se evitaría que ya no siga galopando la inflación, «porque así como está el actual panorama, el futuro para la población es oscuro, incierto, y seguramente va rumbo a la fatalidad».

Resumió que se mantiene a la frontera sur en el olvido y se ha permitido que el problema por los éxodos migratorios haya ido creciendo en descontrol, al grado de que ha rebasado la capacidad de las autoridades. EL ORBE / Nelson Bautista