Tianguis Formal del Centro de Tapachula Convertido en Centro de Abasto Fantasma

* Propietarios Prefieren Vender en las Calles Como Ambulantes.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2022.- El Tianguis Centro que se ubica de manera formal en el primer cuadro de la Ciudad, se ha convertido en un centro de abastos «fantasma», ya que sus propietarios dejaron abandonados sus locales desde hace algún tiempo y ahora permanecen cerrados.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo denunció, Úrsula Villarreal Gutiérrez, quien durante 20 años se ha dedicado a vender pollos en canal en ese lugar, no obstante la baja venta que tiene continúa con su labor, lo mismo que hacen otros ocho o diez comerciantes.

De los 180 locales que tiene el tianguis, señaló, solo 10 son ocupados, y cuando alguien quiere un espacio, luego salen los líderes a decir que son suyos y nadie se los puede ocupar.

Estableció que si los demás espacios estuvieran abiertos, habría más gente que intentaría llegar ahí de compras, pero «así como está esa situación, los clientes prefieren comprar allá arriba, en el mercado Sebastián Escobar».

De acuerdo a lo narrado, durante los domingos ese establecimiento se encuentra cerrado, porque la administración no les llega abrir, y por eso se preguntan sobre los motivos que hay para cerrarlos, si todos los mercados laboran ese día.

Comentó que la mayoría de los dueños de esos locales se encuentran fuera de ese lugar vendiendo en las diversas calles del centro, porque aseguran que en el tianguis no hay venta y tienen que llevar el sustento familiar.

Apuntó que los líderes prefieren vender espacios en las calles en miles de Pesos, y generar más ambulantaje que buscar una manera de que este lugar tenga una función como tal.

Es necesario que todo el ambulantaje, ubicado actualmente en las banquetas, deba de ser reubicado a estos espacios, indicó. EL ORBE / Nelson Bautista