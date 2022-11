Sin Atención el Paro de Labores en la UPN 072 de Tapachula

* Exigen el Cumplimiento de un Pliego Petitorio.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2022.- Este martes se cumplieron las primeras 24 horas desde que maestros y personal administrativo del plantel 072 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) decidieron suspender las labores en protesta porque las autoridades académicas no les han cumplido un pliego petitorio.

Desde el lunes por la mañana se colocaron las bandeas rojinegras en los accesos, pasillos y resto de las instalaciones, ubicadas al sur de la ciudad, y por lo mismo las clases fueron suspendidas.

Se esperaba que este martes se presentara una comisión de la dependencia federal educativa para que por lo menos atendiera a los manifestantes y escuchara sus peticiones, pero no ocurrió.

Las peticiones tienen que ver con derechos laborales, la ampliación de la matrícula escolar y la atención de supuestas irregularidades y posible corrupción en el interior de esa universidad.

Por ejemplo, a cada uno de los trabajadores les descuentan de manera puntual cada quincena, las aportaciones para la vivienda, salud e impuestos, pero ya le notificaron que no se ha hecho un solo depósito de ese dinero y que por eso no solo deben ya millones de Pesos, sino también se desconoce en qué bolsillos fueron parar los recursos

En la tarde de este martes hubo un acercamiento entre los manifestantes y directivos de la Sección VII de Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para acordar las acciones a seguir. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello