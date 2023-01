Severa Inflación del 2022 Ocasionó un Duro Golpe Para la Población: Empresarios

* Señalan que el Sector del Campo Debería Recibir más Apoyos.

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2023.- «El problema de la inflación es un asunto de nivel internacional. En el caso de los mexicanos es una cuestión muy pesada, porque afecta los bolsillos de todos en general, como a los agricultores, ganaderos, empresarios, comerciantes, o los asalariados, por lo que no queda otra que enfrentar este fenómeno para poder salir adelante».

De esa forma lo consideró María Argelia Komukai Matzuí, presidente de la Asociación México Japonesa en Tapachula, quien en entrevistada con rotativo EL ORBE, señaló el ejemplo de los empresarios, quienes deben proporcionar un buen servicio a los clientes, cubrir los salarios de sus trabajadores, pagar servicios, más impuestos.

Las autoridades dispusieron un incremento al salario mínimo, señaló, pero éste no sirve gran cosa porque desde hace mucho antes, los precios de la canasta básica y de los productos de primera necesidad ya habían subido de precio, provocando que la mayoría de las familias de la región hayan perdido el valor adquisitivo.

Lo primero en que se debe pensar, dijo, es en la alimentación, pero que si el campo no produce va a ser un problema muy serio. Por eso, consideró que el Gobierno debería de apoyar a los agricultores y productores para que el agro se reactive y produzca lo que la población requiere: comida.

Asimismo, que «habría que reflexionar este asunto, porque como es tarea de todos, se debería consumir lo que aquí se produce, darle prioridad a todo lo local, apoyarse uno al otro, porque eso haría que haya circulante y que se reactive la hoy maltrecha economía de la región».

Reiteró que el apoyo del gobierno es fundamental, porque para que el campo produzca hay que motivarlo con créditos, financiamientos, con la busca y entrega de canales de comercialización, porque de lo contrario, el campo va a seguir muriéndose. EL ORBE / Nelson Bautista