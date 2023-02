Impune la Venta de Medicamentos Piratas en la Frontera Sur de Chiapas: Canacintra

*Ponen en Riesgo la Salud de la Población.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2023.- En el sector empresarial están conscientes de que en los mercados de la frontera sur de Chiapas se venden medicamentos de dudosa procedencia, y que entran a territorio mexicano de manera ilegal o de contrabando, por lo que han pedido a las autoridades que se atienda el ingreso y venta de esos productos ante el riesgo de que pudieran ser dañinos para la salud de quienes los adquieren y los ingieren.

Así lo consideró, María Eugenia Moreno Mendoza, tesorera nacional de la Confederación Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que se pide a las autoridades que el ingreso y venta de esos medicamentos sea legal y que la gente lo pueda consumir sin correr riesgos.



Aunque este tipo de productos proceden de Centroamérica (Guatemala), recalcó que es importante que se tenga la seguridad de que no son dañinos y con ello evitar el “automedicarse”, que no es aconsejable.En este caso, agregó, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis) tiene mucho qué ver en este asunto, pues esos productos pueden causar daños, por lo que esa dependencia debe estar pendiente para regularizar la comercialización esos productos, porque se podrían fincar responsabilidades.Por ello, recalcó que las autoridades deben de realizar operativos constantes para verificar lo que se vende no solo en los mercados y en las calles, sino también en algunas tiendas, para garantizar que lo que se compra es de buena procedencia. Incluso, dijo que esos operativos no son necesario que los exijan los ciudadanos, sino que es responsabilidad de las autoridades realizarlos como parte de sus funciones. EL ORBE / Nelson Bautista