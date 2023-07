Espacios Laborales en Tapachula son Acaparados por Migrantes

*Autoridades Dejan en Segundo Plano a los Mexicanos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio del 2023.- Debido a que las empresas particulares, e incluso las propias dependencias del Ayuntamiento local les están dando ocupación a los migrantes varados en esta Ciudad, los jóvenes de la región ven disminuidas sus posibilidades de encontrar trabajo, y por eso muchos no lo piensan más y emigran al norte.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo estableció Abenamar Medianos Gómez, quien consideró que se trata de una situación grave, pues el poco jornal que hay en esta Ciudad, es ocupado por extranjeros, en un claro desplazamiento en cuanto a la mano de obra.

Tanto las empresas particulares como las dependencias de Gobierno están prefiriendo contratar mano de obra migrante, señaló, debido a que a esta gente no le dan aguinaldos, vacaciones, servicios médicos, además de no pagarles lo que quieren.



Puso como ejemplo todos los trabajos de jardinería que les están dando a los migrantes por parte de las dependencias municipales, lo mismo que todo lo relativo a limpieza de calles, de parques y jardines.

Sobre este asunto, señaló que lo que debería de hacer el Gobierno es cerrar la frontera para que ya no sigan ingresando los grupos de indocumentados.

Por otro lado, dijo desconocer hasta dónde es cierto, pero que sabe que las jornadas laborales para los migrantes son menores que para los mexicanos. Es decir, entran a las 8 de la mañana y salen a las 12 del día. Como se ve, solo laboran -supuestamente- cuatro horas en el día.

Asimismo, cree que les pagan más a los migrantes que a los trabajadores locales. EL ORBE / Nelson Bautista