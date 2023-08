Más del 30 % de Conductores no Respeta el Paso de Ambulancias

*Complican que se Preste Auxilio a Víctimas de Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto del 2023.- Alrededor de un treinta por ciento de los conductores en la localidad no respetan los códigos de emergencia ni las sirenas de las ambulancias, y en la mayoría de los casos esto concluye en accidentes vehiculares, que por desgracia también provocan lesionados.

Tal es el caso de una de las tres unidades del Grupo Servicio Auxiliares de Emergencia (SAE) la cual fue parte de una colisión con un particular la semana pasada, cuando acudían a atender una situación en la que estaba de por medio la vida de una persona.



Según la versión de Leopoldo Figueroa, paramédico voluntario, el vehículo se les atravesó generando el choque, y que personal del SAE termina con lesiones. A una semana de lo ocurrido todavía el particular no se quiere hacer responsable de los daños ocasionados y tampoco la autoridad ha impuesto la Ley.Al saber la noticia solo cinco empresas del alrededor de once mil que se encuentran registradas en la localidad han respondido con apoyo a los paramédicos, quienes exponen todos los días sus vidas para atender las emergencias de la población.Por eso, espera, por un lado, que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y obliguen con forme a derecho que el responsable pague los daños y lesiones ocasionados; y por otro que se ponga en marcha una estrategia para evitar que estos percances en contra de paramédicos ocurran todos los días.A una semana de que concluya el período vacacional de verano, dijo, los accidentes en Tapachula y en municipios aledaños disminuyeron en global, alrededor de un veinte por ciento. EL ORBE/JC