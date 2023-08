Escuelas en Tapachula no Iniciaron Clases por Celebración del Día de San Agustín

* Muchos Padres de Familia Recriminaron esa Postura.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2023.- Este lunes alrededor de un millón de alumnos en Chiapas iniciaron el nuevo ciclo escolar 2023-2024 en todos los niveles. Sin embargo algunas escuelas en la localidad decidieron tomarse otro día de vacaciones y no asistir a clases, con la justificación de celebrar el día de San Agustín, santo Patrono del municipio.

En torno a ello, Sandra Verónica López madre de familia, puso como ejemplo la preparatoria Tapachula número 1, en donde les dijeron que era por motivo de la celebración cristiana.

Aún cuando no es algo formal, les comentaron que los alumnos podrán presentarse este martes cuando retornen a las aulas, según su versión, ya habían anticipado a los padres de familia y alumnos para que no se presentaran a esa institución, ubicada al oriente de la Ciudad.

El día fue aprovechado por personal de intendencia para realizar labores de limpieza en los edificios que conforman a esa institución.

Otras escuelas también reportaron algo similar y no iniciaron el ciclo escolar como lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública, aunque muchos padres de familia recriminaron esa postura.

Y es que indicaron que la educación en México, según marca la constitución, es laica y por lo tanto debe respetarse la preferencia religiosa de cada uno de la comunidad estudiantil y no usarlo como argumento para suspender clases. EL ORBE /JC