Marchan Cientos de Migrantes en Tapachula, Protestan en Oficinas de la CEDH y CNDH

* Sólo Quieren Irse, Pero Autoridades los Obligan a Quedarse.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2023.- Cientos de Migrantes de diversas nacionalidades marcharon este martes por calles de la localidad hasta llegar a las oficinas separadas de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, para solicitar medidas cautelares por la problemática de la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Chiapas.

El contingente se concentró alrededor de las 10 horas en el Parque Bicentenario, en el centro de la Ciudad, desde partieron caminando rumbo a esas oficinas, donde expusieron sus demandas y presentaron la solicitud de intervención ante supuestas irregularidades de parte de las autoridades.

También subrayaron que entre esos grupos hay personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas, y otros que requieren de atención médica, y no la han recibido, como tampoco ningún tipo de ayuda humanitaria.



De acuerdo a la versión que ofrecieron al Visitador de la CEDH, Milton Ordóñez Rodríguez, tan solo en la zona centro de la ciudad hay unos cinco mil migrantes que duermen en las calles, porque el Instituto Nacional de Migración (INM) no quiere atender sus peticiones, pero tampoco los deja pasar de manera legal.Hay injusticias, dijeron, como el hecho de que son reprimidos por hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, pero no les quieren dar ni una sola opción para solucionar el problema, ni siquiera un baño portátil para mujeres y otra más para hombres, así como tampoco los dejan dormir en ningún lado.Dejaron en claro que hay un discurso oficial muy lejos de la verdad, «porque dice el INM y la Comar que atiende a miles todos los días, pero solo se limitan a traernos de un lado a otro, sin soluciones y a decirnos que no podemos salir de Tapachula».Ante ese panorama, pidieron que se garantice esas peticiones básicas de humanidad, en tanto logran salir de la frontera sur del país, así como el acompañamiento en la caravana que piensan realizar en los próximos días hacia el interior del territorio nacional. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello