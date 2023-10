Constantes Apagones Causan Severos Daños al Comercio Establecido de Tapachula

*Ocurren Hasta Tres Veces al Día.

Tapachula, Chiapas; 11 de octubre del 2023.- Las interrupciones del suministro de energía eléctrica en toda la ciudad, sobre todo en el centro, son frecuentes y causan múltiples daños a los comerciantes, a los empresarios y a la población en general.

Así lo dio a conocer, Lizbeth Cristal Pino, responsable de un comercio en ese sector, quien explicó que las interrupciones son hasta tres veces en el día y lo peor es que, aunque den aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esa empresa hace caso omiso.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que los usuarios de este servicio resultan altamente perjudicados, ya que por los “apagones” se registran alteraciones en el voltaje, y debido a ello se les queman diversos aparatos, y no hay quien responda en la reparación de esos daños.

Agregó que, como empresa, algunos negocios tienen necesidad de tener encendido focos y otros aparatos, pero sufren descompostura y nadie quiere responder por ello.

Por otro lado, indicó que la energía eléctrica es indispensable en los comercios, porque tienen que ver existencias y costos de los artículos, lo cual lo tienen en archivos dentro de las computadoras, pero si no hay suministro, no pueden hacer nada como tampoco pueden facturar.

Insistió en que el servicio que presta la CFE es pésimo, ya que no hace mucho les fue reportado un cable de alta tensión que estaba colgando, y que jamás llegaron los trabajadores a arreglar esa falla. EL ORBE/ Nelson Bautista