Denuncian Calles Completamente Destrozadas en la Colonia Coapantes

Vecinos Carecen También de Alumbrado Público.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2023.- No obstante que la colonia Coapantes está a unos cuantos metros del área urbana de la ciudad, el Ayuntamiento que aún encabeza la presidenta, Rosa Urbina Castañeda, la tienen totalmente olvidada, donde los habitantes carecen de elementales servicios públicos.

Sobre este asunto, Oscar Armando Alvarado Dimas, habitante de esa colonia, en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que desde hace unos 25 años se hicieron arreglos a sus calles (Margaritas y Amapola), pero después ya nadie les dio mantenimiento y por eso, hoy están intransitables.

La colonia Coapantes no ha sido beneficiada por las actuales autoridades municipales, en nada, manifestó.

Añadió que en tiempos de campaña electoral, los candidatos llegaron a la colonia y prometieron grandes obras, pero resulta que una vez en el poder, se olvidaron por completo de sus promesas y ni siquiera volvieron a pararse ahí, menos en los lugares que visitan, quedando todo en vil mentira.

Ahora para las elecciones del 2024, nuevamente van a llegar a su colonia otros candidatos y van a prometer la luna y las estrellas, pero va a ser lo mismo, señaló, una vez que obtengan el triunfo y lleguen al poder, se van a olvidar, como si no existieran en el mapa de Tapachula.

Por otro lado, comentó que también en otros servicios públicos están olvidados, como el alumbrado público, pues tienen años en que muchas lámparas están fundidas y nadie de las autoridades se preocupa por cambiarlas, razón por la cual en algunas partes parece «boca de lobo» en las noches.

Señaló que él y algunos vecinos han cooperado y comprado las lámparas, y ellos mismos ven quién las cambia. Solo de esa manera es que han podido tener iluminación en algunos sectores.

Espera que la Alcaldesa los visite para que se cerciore del estado en que se encuentran las calles, indicó, para que mande a arreglarlas. EL ORBE / Nelson Bautista