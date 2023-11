Abandonada y sin Atención la Zona Arqueológica Izapa

* Al Ayuntamiento de Tuxtla Chico no le Interesa Promoverla.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre del 2023.- La Zona Arqueológica Izapa, que debería ser un detonante económico, no solo para el municipio de Tuxtla Chico donde se encuentra ubicada, sino también para otros más, está totalmente abandonada y nadie se preocupa por darle el realce y movilidad que merece, ni siquiera las autoridades municipales

Moisés Lara Ponce, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) de ese municipio, manifestó que los pobladores le han exigido al todavía alcalde priista, Julio Gamboa Altúzar, que intervenga para rescatar ese histórico lugar, pero no ha hecho nada, como tampoco lo hace el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista con rotativo EL ORBE, lo peor, dijo, es que se han dado cuenta que los vecinos de ese lugar están destruyendo los vestigios que todavía existen y por ende, acabando con la información e historia de culturas antepasadas, algo que después lo van a lamentar mucho.

Como ciudadanos interesados en el desarrollo del municipio de Tuxtla Chico, señaló, han pedido a las autoridades que se continúe con la ampliación de la carretera que va del kilómetro 10 hacia Frontera Talismán, un tramo pendiente, pero del cual se sabe que hay recursos para aplicar en esta obra la cual se ha convertido en muy necesaria.

Explicó que al realizarse la ampliación, por fuerza también se incluye el mejoramiento de la Zona Arqueológica, y ambas pueden constituir un detonante económico para toda la frontera sur.

Hay que tomar muy en cuenta que el lado turístico se ve impulsado con la llegada de los visitantes de Guatemala, quienes acuden a Tapachula y a los municipios fronterizos para dejar una importante derrama económica, pero se topan con una carretera angosta y por ende sumamente peligrosa, indicó.

Asimismo, a la zona llegan no sólo gente de Guatemala o de otros puntos de México, sino de manera especial investigadores de Estados Unidos y de Europa, quienes se muestran interesados en seguir conociendo las culturas que dieron forma a la población del Soconusco. EL ORBE / Nelson Bautista