Persiste la Discriminación Contra Discapacitados en Escuelas de Chiapas

*Urge Impulsar Campañas de Inclusión Social.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre del 2023.- La discriminación en contra de personas con capacidades diferentes, por género y otras situaciones, persiste en escuelas de Chiapas, incluso en las mismas familias.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Lety Navarro Romero, docente universitaria en la localidad, quien dijo que, por lo mismo, algunas instituciones educativas han puesto en marcha programas que buscan concientizar a la población para revertir esa tendencia.

Hoy en día, los jóvenes con problemas de discapacidad no pueden continuar con sus estudios o hay dificultades para encontrar fuentes de trabajo, dijo.

Por lo mismo se ha implementado un taller con la finalidad de fomentar la inclusión de estas personas, no sólo en la parte educativa, sino de manera general dentro de la sociedad.

La idea, dijo, es formar en los alumnos el carácter del servicio, de la inclusión, y también como seres humanos, para que cuando se desempeñen como profesionales, «lo hagan con vocación, con ese gran corazón de poder servir, de dar esa alegría, ese entusiasmo que a veces les falta a los discapacitados».

Lo que se quiere es formar, aparte de excelentes profesionales, también buenos docentes y personas para que puedan dar más y coadyuven en la convivencia general.

En las propias escuelas hay discriminación, acoso escolar y rechazo, reconoció, pero también sucede en las mismas familias. Por eso, insistió que los docentes tienen la obligación de hacerles sentir a los discapacitados que tienen los mismos derechos, y nadie es más que otro.

Para mala fortuna, concluyó, la gran mayoría de las escuelas no cuentan con el apoyo del Gobierno Federal, cuando también en estas hay alumnos con discapacidad que requieren de la atención para que puedan continuar con su formación educativa. EL ORBE / Nelson Bautista