En Completo Abandono Plazas Comunitarias en Unión Juárez

Tapachula, Chiapas; a 03 de diciembre del 2023.- El ayuntamiento del municipio fronterizo de Unión Juárez no ha atendido los rezagos ni las demandas más insistentes de la población, como el rescate de las plazas comunitarias, olvidadas desde hace varias décadas.

Por ejemplo, la ubicada en el ejido Santo Domingo, en donde los propios pobladores se han organizado para realizar diversas actividades que permitan promover a ese lugar como un atractivo turístico, y a su vez, obtener recursos para rehabilitar algunos espacios públicos, porque no hay esperanzas qué el gobierno las haga.

Carlos Adrián Hermosillo Jiménez, del Centro Psicopedagógico Palabra filia, y habitante de ese municipio, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, desde el 1994, ese centro fue utilizado por última vez de manera oficial como recinto académico y después el edificio quedó en ruinas y ya no se le dio mantenimiento.



«No hemos tenido apoyo de manera oficial por parte del ayuntamiento, por lo que ahora viendo las necesidades que hay para dar educación, nos damos cuenta de que no hay energía eléctrica, drenaje, baños. entre otros», indicó.Reconoció que se requieren grandes inversiones para restablecer lis servicios básicos. Por ejemplo, tan solo para poner en funciones los baños públicos se necesitan alrededor de 180 mil pesos, de acuerdo al presupuesto de algunos arquitectos.Recordó que ese edificio tiene la arquitectura de principios del siglo XIX, al igual que la Casa Grande y otros del mismo ejido.Para conseguir fondos han tenido que organizar por segundo año consecutivo, un festival cultural de alto nivel en esa comunidad.Las actividades culturales de lo que queda de este año incluyen la presencia de un compañía teatral de la Ciudad de México; dos noches de conciertos con la soprano Monserrat Rosas, y diversos eventos culturales, como ballet folklórico y participación de los colegios de bachilleres. EL ORBE / JC