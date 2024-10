Gran Parte de la Población en Chiapas Teme Aplicarse Vacuna Contra Influenza

*Por Desconocimiento y Falta de Cultura de Prevención.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2023.- Tal vez por falta de información oportuna o por alguna duda no aclarada, la población no ha respondido en cuanto a la aplicación de la vacuna contra la Influenza, y se calcula que sólo el 50 por ciento ha permitido este modo de prevención en Chiapas.

Mayra Saavedra, del Centro de Salud Tapachula, de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE que, en las aplicaciones de este reactivo en días bajos apenas han inmunizado entre 20 a 30 personas, y lo más que han logrado es inyectar a 50.



Añadió que hay cierto temor en la población, pero que tal vez pueda ser por falta de orientación médica, y sobre todo, porque no se les ha informado sobre los beneficios que tienen las personas ya la recibieron.Además, la aplicación de estas dosis es para prevenir problemas de gripe, tos y en general, para reforzar las vías respiratorias, sobre todo en esta temporada invernal en que el clima frío hace estragos en la población.Una persona que ya fue vacunada contra la Influenza, dijo, si por alguna razón se expone y sufre de gripe o de tos, estos males ya no lo dañan de forma severa como ocurre con alguien que no ha recibido ninguna prevención, y sus pulmones no están protegidos.Asimismo, empezaron a inmunizar desde mediados de noviembre, y que la campaña llegará hasta los últimos días de enero.Para quien desea prevenirse, puede acudir a los Centros de Salud de esta Ciudad, donde la vacuna es gratuita. EL ORBE / Nelson Bautista