México No Está Otorgando Visas Humanitarias y FMM: Abogados

* Indocumentados Comienzan a Abstenerse de Venir a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2024.-Luego de una serie de acuerdos entre el gobierno de EEUU y diversos países, la instrucción ha sido que detengan el éxodo en cada una de las naciones a como dé lugar, en donde México es el corredor natural que tiene que encabezar ese bloqueo.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Gildardo Galdámez Peregrino, presidente del colegio de abogados de Inmigración y Derechos Humanos, quien aseguró que eso ha provocado una marcada disminución de migrantes en todo Centroamérica y en la frontera sur de Chiapas.

Reconoció que hay grupos considerables que se arriesgan a seguir adelante en zonas muy peligrosas, en mano del crimen organizado o utilizando la vía marítima, pero por eso han fallecido decenas de personas ahogadas en las últimas fechas.

Informó que la nueva estrategia del gobierno mexicano es la de no otorgar las visas por razones humanitarias y las formas migratorias múltiples, con tal de frenar la movilidad de extranjeros hacia los EEUU y para ello puso como ejemplo que la ultima caravana que salió de Tapachula el 24 de diciembre fue disuelta con mentiras, ya que les dijeron que les entregarían esos documentos.

Sin embargo, según su versión, sólo lo llevaban a varias regiones de Tabasco y Chiapas y los liberaban en lugares de difícil acceso y sin dinero.

Aunque también dejó en claro que miles de migrantes siguen cruzando la frontera entre Guatemala y Chiapas pero que, a diferencia de los últimos cinco años, ya no se están quedando en Tapachula porque tienen comunicación entre ellos y han llegado a la conclusión de que quedarse en la ciudad es tiempo perdido y peligroso, porque las aglomeraciones se hacían por la promesa de que serían atendidos y les entregarían papeles.

«Tapachula ya tiene el estigma de ser un lugar de mucha corrupción por parte de la autoridad migratoria, y en donde los van a retener y no podrán conseguir ningún documento» comentó.

Esa reconversión en una ciudad de paso, recalcó, se puede apreciar también en que ya no hay viviendas ocupadas en renta ni tampoco las aglomeraciones que se hacían sobre todo en el centro de la ciudad y en las inmediaciones a las oficinas migratorias, «porque ahora las personas en movilidad prefieren avanzar lo más pronto posible hacia el centro y norte del país».

Puntualizó que México ya no está deportando a los migrantes asegurados, con el argumento de que no tiene presupuesto para las repatriaciones. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello