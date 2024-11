Crece Denuncias de Violencia Contra las Mujeres en Tapachula

*Cuentan con más Oportunidades de ser Escuchadas .

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero de 2024.- La violencia contra las mujeres todavía existe en la región, no obstante el esfuerzo que realizan grupos de defensores o las propias instancias gubernamentales para evitar este fenómeno que ha impactado a la sociedad.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo consideró Héctor Martín Méndez Estrada, representante del Colectivo Defensores de los Derechos Humanos, quien manifestó que ha sido un trabajo arduo para inculcar la cultura de la denuncia en las mujeres, como un principio de defensa.

Explicó que hoy en día, las mujeres han mostrado más fuerza, valor para denunciar las agresiones o maltratos que han vivido.

El incremento de denuncias es porque ahora las mujeres encuentran oportunidades, tanto por parte del Gobierno como por parte de los grupos de defensores, quienes las apoyan para ser escuchadas, señaló.

Sin embargo, el entrevistado aseguró que no se ha ido al fondo del problema. Es decir, se ha promovido la acción de no quedar calladas pero se ha dejado por un lado la promoción para que este tipo de agresiones no ocurran a menudo como sucede no solo en la región, sino en todo el país.

A través de los talleres, cursos y pláticas, dijo, no solo se puede promover la denuncia de las agresiones, sino también puede lograrse la erradicación poco a poco de este fenómeno que hoy tiene en jaque a la sociedad y al propio gobierno.

Asimismo, planteó que bien se puede trabajar con grupos de jóvenes, porque son quienes en el futuro pueden propiciar este cambio. Con los adultos se ha trabajado, pero ahí es poco lo que se puede lograr en cuanto a erradicar por completo esta forma de vida. EL ORBE / Nelson Bautista