Xóchitl Gálvez Realiza Gira Intensa por Tapachula, Huixtla y Tonalá

Junto a Olga Luz Espinoza, candidata a la gubernatura, abordó los temas de seguridad, salud y educación.

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez encabezó un mitin en Tapachula, Chiapas, ayer martes en el arranque de su gira por el estado.

Tras el aumento de casos de violencia electoral en todo el país, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez afirmó este martes no tener miedo por su seguridad y, por lo tanto, no pedirá medidas adicionales de protección al Gobierno federal.

En su visita a Tapachula, Chiapas, Gálvez expresó sentirse “como en casa” pues está bastante familiarizada con la región después de haber trabajado en el Soconusco.

Agregó que para brindar mayor seguridad, su proyecto de país contempla que el Ejército Mexicano se haga cargo de la seguridad nacional y dejé de estar bacheando carreteras, construyendo trenes y cuidando las aduanas.

Además, su plan señala que regresarán los fondos para seguridad municipal para que ningún policía gane menos de 20 mil pesos mensuales, tengan becas escolares para sus hijos, seguro de vida y créditos de vivienda, que los incentiven a cuidar mejor a la población.

Más tarde en Huixtla, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el sistema de salud de Chiapas está lejos de ser como el de Dinamarca porque hacen falta hospitales, consultas médicas, doctores y medicinas para mujeres y hombres que viven en pobreza extrema.

Posteriormente en Tonalá, al resaltar sus propuestas en seguridad, salud y educación, Xóchitl Gálvez dijo que será la “Presidenta del agua” e insistió en que dará mantenimiento a las redes hídricas y tratamiento al 100% del líquido.

«Van a tener a la ‘Presidenta del agua’, me voy a convertir en la ‘Presidenta del agua’. (…) No hay agua, en Tonalá hay un problema grave de agua porque no le hemos dado mantenimiento a las redes, porque necesitamos mayores fuentes de abastecimiento, necesitamos tratar el 100% del agua en Tonalá y tengan la certeza que voy a apoyar al presidente municipal futuro para que resolvamos el tema del agua», se comprometió.