Jóvenes se Interesan en la Robótica

* Hace Falta Apoyarlos

Tapachula, Chiapas, 26 de Mayo del 2024.- Los jóvenes tienen interés en la robótica, así lo demuestran en pláticas y en talleres pero cuando tienen que escoger un área para su preparación académica prefieren carreras cortas o que les generen ingresos económicos de manera pronta.

Lo anterior fue dado a conocer por el empresario, y organizador del concurso de robótica en Tapachula, Roberto Aguilar Pérez, quien explicó que a lo largo de los años siempre dan cursos a las diferentes escuelas del nivel medio superior, incluso en el pasado mes de marzo estuvieron en algunas preparatorias, dando cursos de inteligencia artificial así como de electromagnetismo.

En dicha visita, apuntó llevan demostraciones de media hora, las que se prolongan por varias horas, gracias a que existe el interés de los jóvenes en esos temas que tienen que ver con la robótica, en donde ellos hacen sus propios experimentos.

“Hicieron muchos generadores con el material que llevamos suelto, para hacer la demostración, en base a la clase que se había dado, empezaron a armar cosas y se lograron muy altos voltajes, altas corrientes y en general eso es divertido, cuando ellos pueden ver la chispa, humo o darse un toque con algo que no creían”, explicó.

En ese sentido, el empresario y también investigador en el tema, subrayó que es algo muy contradictorio porque por un lado hay el interés por la robótica, en donde incluso también hay talento entre los estudiantes. En contra parte a la hora de escoger el área, las escuelas del nivel medio superior tienen una baja en la matricula en el área de físico matemático, debido a que los jóvenes escogen áreas más prácticas, que les permita ingresar al campo laboral.

También reconoció que en ocasiones se estigmatiza el área de las matemáticas, que son difíciles, es por eso que mediante cursos y platicas se les brinda información a los estudiantes para que se acerquen a la tecnología, que no es algo difícil.

Agregó que todas las escuelas están metiendo mecatrónica, pero falta que la gente quiera tomarlas desde ese nivel, desde prepa, tal vez hay algunos que no falten en las escuelas de educación superior, por ejemplo, en la Universidad Politécnica tienen una carrera completa sobre mecatrónica, pero también tienen que andar en todas las preparatorias pidiendo alumnado, una por la lejanía que tiene y otra por lo mismo que te digo, buscan carreras más fáciles. Sin embargo, la robótica es muy amplia. EL ORBE/JC.