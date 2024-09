Lavanderías Incrementan Operaciones Hasta un 50%

*Debido a la Temporada de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio del 2024.- Lavanderías del municipio de Tapachula reportan un incremento en sus operaciones de hasta un 50% más, haciendo un comparativo con meses anteriores, esto gracias a la temporada de lluvias.

Lo anterior fue dado conocer en entrevista por Alejandro Orella, dueño de lavandería “Tapachula”, quien explicó que esta situación es debido a que los clientes ya no tienen tiempo de lavar, además de que la ropa no se seca por las constantes lluvias, y eso les favorece en el negocio porque cuentan con secadoras.

“Nos va muy bien gracias a Dios y yo creo que más o menos podría decirle que hay un incremento, como por ejemplo ahorita que llovió 10 días seguidos, hubo tal vez un incremento de un 40, 50 por ciento en nuestra asistencia de las personas a la sucursal y hubo tal vez una disminución de un 10, 15% en nuestro servicio a domicilio. Pero como que la gente no sé, quería su ropa más rápido, más pronto, que ellos mismos salían de casa para traerla, venir a dejarla”, expuso.

Comentó que no cuentan servicio exprés, sin embargo, si sus clientes llegan de 8 a 10 de la mañana hacen todo lo posible por entregar la ropa el mismo día. Y en caso de que exista demasiada carga de trabajo entregan la ropa al día siguiente, pero siempre cuidando la calidad en el servicio, ya que en el caso de esta pequeña empresa tienen tres sucursales.

Apuntó que han crecido los negocios de lavanderías en la ciudad de Tapachula, sin embargo estos no se mantienen, cierran muy pronto, debido a que no ven el resultado de manera rápida de su emprendimiento, cuando lo importante es mantenerse en el mercado.

Cuestionado sobre el uso de este servicio entre la población, reconoció que es algo que se ha vuelto una necesidad, porque uno de sus lemas es “no gastes tu tiempo en lavar ropa, tráela con nosotros”, y ese tiempo que antes gastaban lavando ropa lo pueden aprovechar con su familia, realizando otras actividades. EL ORBE/JC