Incumple COAPATAP Contrato con Colonos

Tapachula, Chiapas 31 de Julio de 2024.- Unas 900 personas que habitan en la colonia “3 de marzo”, en esta ciudad, pagaron la introducción de agua potable, pero resulta que la empresa suministradora del vital líquido, no ha cumplido con la instalación de este servicio.

Por eso, los representantes de la mencionada colonia, se presentaron ante las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) con documentos en mano, para exigir que se les dote de ese esencial servicio.

En entrevista con el rotativo El Orbe, las señoras Heidi Vázquez Arévalo y Adriana Margarita Martínez, mostraron los contratos firmados por Coapatap, con los montos ya liquidados por los colonos para que le instalaran a cada uno el suministro de agua potable.

Sin embargo, han estado esperando, pero los cuadrilleros de Coapatap no han acudido, razón por la cual se deriva la molestia, ya que cada uno de los colonos pagó en su momento y les elaboraron los contratos respectivos, pero no son atendidos.

Destacó que tiene ya 9 años en que han estado viviendo en esa colonia, sin agua, sin luz eléctrica y sin los demás servicios básicos. Dijeron que, en el caso del agua potable, la requieren con urgencia porque viven en esa comunidad adultos mayores y niños que requieren de ese servicio.

Las entrevistadas señalaron que cuando fue alcaldesa la señora Rosa Urbina Castañeda, beneficiaron a unos cuantos, pero la gran mayoría sigue sin el suministro de agua potable. Por eso, dijeron, no se iban a mover de Coapatap hasta que esa empresa les resuelva su situación. EL ORBE/Nelson Bautista