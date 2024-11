Buscan Impulsar Producción de Mojarra Tilapia en Huehuetán

*Para Generar Empleo y Ayudar a la Economía Local.

Huehuetán, Chiapas 23 de Agosto del 2024.- Desde la iniciativa privada, la producción de mojarra tilapia en estanques, es una actividad que genera empleo y economía en beneficio de decenas de familias, por lo que para el próximo año esperan incrementar la producción a mil 200 toneladas al año.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el productor, Víctor López Pérez quien explicó que hace dos años incursionaron en esta actividad, y han descubierto que la mojarra tiene una gran demanda entre la población no solo de la localidad, sino de los municipios de toda la región costa-Soconusco.



“Afortunadamente aquí mucha gente esta siendo beneficiada, ya que tenemos economía, hay empleo, tenemos que comer, y es algo que ha pegado. Mucha gente vive a la orilla de un río, pero no se da cuenta del potencial que tenemos en esta región para esta producción”, apuntó.Señaló que, en su caso, son beneficiadas directamente un promedio de 80 a 100 familias con la producción de mojarra. Sin embargo, debido a la alta demanda del producto, ya se propusieron incrementar la producción a mil 200 toneladas al año. Ya que actualmente solo producen 600 toneladas al año.Subrayó que la mojarra no alcanza, existe mucha demanda, y no es necesario salir a otras partes para comercializar, solo en el municipio se acaba el producto. En donde incluso hay personas que acuden a este municipio a comprar, y en una ocasión llegó una persona que quería diez toneladas de mojarra, lo cual habla de la alta demanda que existe. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.