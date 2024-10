Escasea la Mano de Obra para Cortar Café en la Región: Productores

*Afectará la Cosecha de la Temporada.

Tapachula, Chiapas 7 de octubre de 2024.- Los productores de café de la zona media y alta de Tapachula, están con el temor de les pueda pasar lo mismo que ocurrió el año pasado, cuando la falta de mano de obra afectó el corte y cosecha del grano.

Olivia Zwanzinger Paniagua, productora de café, fue quien hizo esa advertencia, al tiempo de señalar que no solo los afecta la falta de la mano de obra, sino también cuando el corte no se realiza en tiempo y forma, porque baja el rendimiento.

En entrevista con el rotativo El Orbe, manifestó que por tradición y de manera generacional, los hermanos guatemaltecos cruzaban la línea divisoria entre México y Guatemala para apoyar en el corte del café.

Sin embargo, dijo, por diversos factores el año pasado ya tuvieron el problema de que fue muy poca la mano de obra que consiguieron, y por eso existe el temor de que vuelva a ocurrir lo mismo.



Explicó que una de las causas es que, en este momento, el cambio de la moneda ya no los favorece extraordinariamente como hace unos años, por la valoración del super peso, pero además, se ha ido perdiendo el linaje entre las familias guatemaltecas.Asimismo, dijo que se han topado con algunos problemillas, como es el caso de los contratistas quienes enganchan a los cortadores, pero de pronto van a las fincas por ellos y se los llevan a otras partes, con otros productores. No hay estabilidad en ese sentido.Ante esta situación, comentó que los productores de café, como ya tienen a la vuelta de la esquina el corte de sus cosechas, están buscando fórmulas para poder tener a tiempo personal para el corte del grano.Por último, dijo que han tenido pláticas con algunas estructuras, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de que se establezcan mecanismos para poder disponer de trabajadores, no solo para el corte del café, sino también para otros organismos. EL ORBE/Nelson Bautista