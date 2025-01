Marchan Trabajadores del COAPATAP en las Calles de Tapachula

Personal de COAPATAP se plantó frente al Palacio Municipal de Tapachula, para exigir el pago de prestaciones de Diciembre, entre otras cosas.

* Exigen el Cumplimiento del Contrato Colectivo.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero del 2025.- Por la mañana de este jueves trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), marcharon por las principales calles de esta Ciudad y se plantaron frente al Palacio Municipal de Tapachula.

El personal sindicalizado de este organismo portaba pancartas y lonas exigiendo la destitución del director general de dicha dependencia, César García Jiménez, así como están solicitando el pago pendiente de prestaciones que presuntamente les correspondía el mes de diciembre.

De igual forma, están solicitando que se respeten los acuerdos establecidos dentro del contrato colectivo de trabajo.



En total, participaron un promedio de 150 trabajadores sindicalizados de dicho organismo, quienes también denunciaron que supuestamente el personal administrativo de COAPATAP, les informó que el director general César García, presuntamente ya autorizó aumento salarial para los miembros de otros grupos de trabajadores, quienes no pertenecen a este sindicato.Los acuerdos a espaldas de la verdadera base trabajadora, es algo que no van a tolerar, subrayaron.Con documentación en mano aseguraron que tienen los oficios en donde supuestamente el Director General del COAPATAP, instruye que se le brinde los beneficios a un selecto grupo de trabajadores a partir del 15 de enero, mientras que a ellos, que están reconocidos por las autoridades laborales, los están excluyendo.Apuntaron que por eso están exigiendo que se cumpla con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.Esta manifestación concluyó a las 11 de la mañana, no hubo diálogo entre los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento. EL ORBE/ Mesa de Redacción