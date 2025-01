Continúa la Venta de TVR en el Paso Fronterizo de Talismán

* Declara Activista Luis García Villagrán.

Tapachula, Chiapas 17 de Enero del 2025.- El observador del fenómeno migratorio y defensor de los derechos de migrantes, Luis García Villagrán denunció públicamente que en el paso fronterizo de Talismán, existe una tremenda corrupción en donde presuntos agentes migratorios cobran de 900 a 2 mil quetzales a los guatemaltecos que llegan a solicitar su Tarjeta de Visitante Regional en este paso fronterizo, cuando el trámite es gratuito.

Debido a esta situación dijo, desde este momento están solicitando a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que todos los elementos migratorios que se encuentran en este paso fronterizo sean cesados.

Denunció que los ciudadanos guatemaltecos no denuncian por miedo, al tiempo de señalar que el INM en esta entidad se ha convertido en un cartel.

“Son cientos de personas que están padeciendo esta situación, no se vale lo que están haciendo. Chiapas y Guatemala es lo mismo y no se vale, porque la ley no establece algún costo por el trámite de TVR, todo debería de ser gratuito”, explicó.

El activista insistió en que en este paso fronterizo existe una manada de agentes migratorios que son unos lobos rapaces, que extorsionan con toda impunidad.

Luis García Villagrán también reconoció que la corrupción en esta zona se asemeja a un cáncer, que avanza día con día, y que es necesario extirpar del INM, afecta el turismo. Así como explicó que, a diario, venden de 50 o más TVR a los guatemaltecos que quieren venir a esta región de Chiapas, principalmente a Tapachula.

Comentó que existen muchas denuncias, no solo de guatemaltecos, también de otras nacionalidades, como la de una mujer de Honduras, que perdió su residencia permanente en México, y el INM le dice que vaya a Tepic Nayarit por una reposición, de lo contrario tendrá que pagar “20 mil pesos”.

Otra denuncia dijo es la de un ciudadano americano que perdió su pasaporte, y el INM presuntamente le cobra “30 mil pesos” por darle un documento de viaje.

Agregó que por todo lo anterior expuesto están solicitando el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para acabar con dicha corrupción al interior del INM en esta zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.