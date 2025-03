La Declaración Anual del SAT Vence el 31 de Marzo

*Portal en Línea Opera de Manera Óptima.

Tapachula, Chiapas, 6 de marzo de 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que su portal en línea se encuentra operando de manera óptima, permitiendo a los contribuyentes presentar su declaración anual sin inconvenientes.

A pesar de haber registrado algunas interrupciones previas debido a actualizaciones en el sistema, el SAT aseguró que estos problemas ya han sido resueltos.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Edgar Santos Carballo, administrador desconcentrado de servicio al contribuyente, mencionó que, aunque no se tiene un porcentaje exacto, las personas morales (empresas) son quienes han comenzado a presentar la declaración, sin embargo, para personas físicas aún no ha iniciado.

Es importante recordar que la fecha límite para presentar la declaración anual es el 31 de marzo. Aunque algunos contribuyentes ya han cumplido con esta obligación, se espera que la mayoría lo haga en los próximos días.

Por otro lado, José Ángel Morales Menéndez, administrador desconcentrado de recaudación de Chiapas 2, advirtió sobre las posibles consecuencias del incumplimiento de la declaración anual.

Debido a que el sistema del SAT opera de forma automatizada, la falta de cumplimiento puede generar requerimientos de obligaciones adicionales.

Para evitar sanciones, el SAT hace un llamado a los contribuyentes a cumplir con su obligación en tiempo y forma. Se destaca que el SAT no tiene la facultad para clausurar un negocio, pero sí puede aplicar multas a las empresas, las cuales pueden oscilar entre los 10 mil y 15 mil pesos.

En la región, se tiene un registro de aproximadamente 8 mil personas morales, y aunque la mayoría cumple con sus declaraciones anuales, es fundamental recordar que el plazo vence el 31 de marzo. EL ORBE/Nelson Bautista