Contribuyentes Pagan para No Hacer Cola en Hacienda: Tramitadores

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo del 2025.- Contribuyentes que tienen la necesidad de realizar algún pago en las cajas de Hacienda del Estado en la Unidad administrativa “pagan a otras personas para no hacer cola”, con la finalidad de no perder el tiempo, o simplemente se ven en la necesidad por cuestiones laborales.

Noé “N”, quien accedió a dar una entrevista a este medio de comunicación, manifestó que todos los inicios de año él trabaja como “tramitador o gestor” en las instalaciones de la Unidad Administrativa desde hace muchos años. Incluso, también reveló que “se renta” para ser testigo en los trámites para obtener actas de matrimonio.

Aseguró que esta actividad, a la cual se le conoce comúnmente como “coyote”, no está fuera de la ley,pues incluso en las cajas de Hacienda del Estado están los formatos para que un tercero pueda realizar los trámites de algún particular que no tenga tiempo.

Y como en cualquier profesión, “toda consulta y trámites genera honorarios”, por lo que desde muy temprano llegar a ganar turno en las dependencias. Sobre todo, en Hacienda, en las instalaciones de la Unidad Administrativa, porque como en cada inicio de año, se saturan de contribuyentes quienes quieren aprovechar los descuentos que ofrecen las autoridades.

Sobre el costo que tienen para poder hacer algún pago o realizar algún trámite, manifestó que es variado, por lo que prefirió no dar un monto, para que no se preste a malas interpretaciones.

Las autoridades no les pueden negar el servicio, dijo, porque los trámites que realizan son legales. Y en el caso de los tramitadores son los mismos contribuyentes los que buscan el servicio, para evitar perder tiempo y hacer largas filas.

Actualmente con el trámite de canje de placas, muchos automovilistas son los que desean aprovechar el programa “Borrón y cuenta nueva” que impulsa el Gobierno de Chiapas, además del atractivo descuento que ofrecen en este mes de marzo, por lo que a diario acuden cientos de contribuyentes a las oficinas de Hacienda del Estado. EL ORBE/ Mesa de Redacción