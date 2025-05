Aumento en Costos de la Canasta Básica Afectan a Diversos Comercios

*Principalmente al Sector Hotelero y Restaurantero.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo de 2025.- El turismo en Tapachula enfrenta uno de sus momentos más críticos en años. El sector hotelero, tradicional motor económico de la región, atraviesa una tormenta perfecta marcada por el aumento en los precios de la canasta básica, una economía nacional estancada y la baja afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Miguel Reyes del Pino, gerente general del Hotel Fénix, expuso en entrevista que los hoteles de la Ciudad están operando al borde del colapso financiero. La razón los costos siguen subiendo, pero las tarifas no pueden ajustarse sin espantar a un mercado deprimido.

“El problema es que todos los aumentos de precios no se reflejan en las ventas, ya que no puedes aumentar los precios. Los costos operativos suben pero los ingresos no”, explicó.



Los gastos por insumos, nómina, servicios y mantenimiento se han disparado. Puso como ejemplo si un precio de un platillo que antes costaba producir 10 Pesos ahora puede costar 15, pero el precio al público se mantiene en 20, lo que reduce drásticamente el margen de ganancia. Esta situación está llevando a muchos negocios a recortar gastos, reducir personal o incluso contemplar el cierre definitivo.“Empezamos a buscar dónde recortar, sino es negocio, para qué sostenerlo. Y eso implica pérdida de empleos. Es un círculo perverso donde todos perdemos”, sentenció.Advirtió que, si no hay un cambio en el entorno económico, el aumento de precios será inevitable, con el riesgo de entrar en una carrera inflacionaria aún más peligrosa para el consumo y el empleo.El problema no es solo local. La falta de movilidad turística, sumada al temor de visitantes extranjeros, especialmente guatemaltecos de ingresar a México por razones de seguridad, ha contribuido a una caída significativa en la ocupación hotelera.Además, el directivo denunció una desconexión entre el discurso oficial sobre los precios de la canasta básica y la realidad que viven las familias mexicanas. Aunque en el discurso dicen que la canasta está en 900 Pesos, la realidad es que ya supera los 2,000 mensuales en muchos hogares, afirmó.El panorama, dijo, apunta hacia una posible estanflación o incluso deflación: precios a la baja como medida de sobrevivencia, pero insostenibles ante el incremento imparable de los costos.“Esta es una crisis silenciosa que ya comenzó. Vamos a empezar a ver cómo la situación se agrava severamente en los próximos meses”, concluyó.Mientras el sector hotelero de Tapachula intenta resistir, la pregunta es si llegará el auxilio necesario a tiempo, o si esta crisis terminará arrastrando consigo uno de los pilares económicos del sur de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista