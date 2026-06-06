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Habitantes Reconocen a ERA y Yamil Melgar la Transformación de Tapachula

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* Acciones que Brindan una Mayor Seguridad y Movilidad.

Habitantes de Tapachula reconocieron el trabajo coordinado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del presidente municipal Yamil Melgar, quienes a través de obras de infraestructura están impulsando una transformación histórica en distintos sectores de la ciudad.
Vecinos y comerciantes destacaron que las acciones recientemente inauguradas han permitido mejorar la movilidad, dignificar espacios públicos y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por estas vialidades. Coincidieron en que durante muchos años diversas calles permanecieron en el abandono y hoy son una realidad gracias al trabajo conjunto de los gobiernos estatal y municipal.

Los beneficiarios señalaron que estas obras reflejan una visión de largo plazo, pues no se trata únicamente de atender problemas momentáneos, sino de construir soluciones definitivas que fortalezcan el desarrollo de Tapachula y mejoren la calidad de vida de las familias.
Al respecto, Yamil Melgar agradeció el respaldo permanente del gobernador Eduardo Ramírez, destacando que la transformación que vive Tapachula es resultado de una alianza institucional que pone en el centro el bienestar de las y los ciudadanos. Boletín Oficial

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