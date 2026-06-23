Asume Nuevo Mando Interino del 4º Regimiento de Caballería en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de junio de 2026.- En una ceremonia protocolaria realizada la mañana de este lunes en las instalaciones del 4/o. Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Tapachula, se llevó a cabo la toma de protesta al cargo, posesión del mando y protesta de bandera del Teniente Coronel de Caballería Donaciano Zaragoza Hernández, quien asumió formalmente como Comandante Interino de esta unidad militar.

El acto castrense inició a las 09:00 horas y concluyó alrededor de las 10:30 de la mañana, contando con la participación de personal militar, banda de guerra, escolta de bandera e invitados especiales que atestiguaron el relevo de mando dentro de una de las unidades estratégicas del Ejército Mexicano en la frontera sur del país.

Donaciano Zaragoza Hernández sustituye en el cargo al Coronel de Caballería de Estado Mayor Pedro Álvarez Carrillo, quien fue designado para incorporarse al 1/er. Regimiento de Caballería en la ciudad de Puebla, como parte de los movimientos institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Previo a la ceremonia oficial, el nuevo comandante pasó revista al personal militar adscrito al regimiento, refrendando el compromiso de continuar fortaleciendo las labores de seguridad, disciplina y servicio que desempeña esta unidad en la región.

El Teniente Coronel Zaragoza Hernández cuenta con una destacada trayectoria militar de 39 años de servicio ininterrumpido. Ingresó al Ejército Mexicano el 1 de julio de 1987 en el 5/o. Regimiento de Caballería, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y ha obtenido todos sus ascensos por rigurosa escala jerárquica, desde soldado hasta alcanzar el grado de Teniente Coronel de Caballería el 20 de noviembre de 2019.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversas unidades militares de al menos diez estados de la República Mexicana, acumulando experiencia operativa y administrativa. Además, cuenta con formación especializada en Fuerzas Especiales, Paracaidismo, cursos táctico-administrativos y capacitación avanzada en Caballería.

Por su trayectoria y años de servicio, ha sido distinguido con las condecoraciones de Perseverancia de 5/a., 4/a. y 3/a. Clase, reconocimientos otorgados al personal militar por su permanencia y dedicación al Instituto Armado.

Con este relevo, el 4/o. Regimiento de Caballería Motorizado inicia una nueva etapa bajo el mando interino de un militar con amplia experiencia y formación dentro de las filas del Ejército Mexicano. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.