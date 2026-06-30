Alrededor de 10 Viviendas en Riesgo de Colapso por Socavón

*En la Colonia Doroteo Arango.

Tapachula, Chiapas.- Habitantes del andador Rubí, en la colonia Doroteo Arango, al suroriente de la Ciudad, denunciaron que desde la fuerte tormenta registrada el pasado 24 de junio, el cauce del río que atraviesa la zona provocó severos daños en el camino de acceso y una peligrosa socavación que mantiene en riesgo a más de 10 familias.

Los vecinos señalaron que, tras las intensas lluvias, solicitaron el apoyo de Protección Civil debido a que una parte del terreno ubicado a la orilla del afluente fue arrastrada por la corriente, agravando el peligro para las viviendas cercanas.



1 de 2

En ese punto no existe un muro de contención, situación que permitió que el río erosionara considerablemente la zona, explicaron.Asimismo, denunciaron que dentro del cauce se acumuló una gran cantidad de bambú y material vegetal arrastrado por la corriente, lo que ha generado preocupación entre los habitantes, ya que podría modificar la trayectoria natural del río y desviar el flujo del agua directamente hacia las viviendas asentadas en la ribera.Entre las familias afectadas hay menores de edad, y temen que pueda registrarse un accidente en cualquier momento,además, varias viviendas se encuentran prácticamente al borde del río y podrían colapsar si continúan las lluvias o si el cauce cambia de dirección.Los denunciantes aseguraron que han realizado llamadas y solicitudes de apoyo a Protección Civil desde que ocurrió la afectación; sin embargo, afirman que les han informado que no pueden acudir debido a la carga de trabajo que mantienen en otros puntos de la Ciudad.Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que realicen una inspección, retiren el material acumulado en el río y emprendan acciones preventivas antes de que ocurra una tragedia.La zona afectada se localiza en el andador Rubí de la colonia Doroteo Arango, entre Avenida La Joya y la calle principal de Indeco Cebadilla, donde además se encuentra el deportivo de Indeco Cebadilla, un espacio frecuentado diariamente por niños, jóvenes y familias de la zona.ELORBE/Martha Guillén