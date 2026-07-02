Constantes Apagones en el Centro de Tapachula Generan Graves Afectaciones a Comerciantes

*Exigen que la CFE Verifique la Red Eléctrica Para Encontrar los Desperfectos.

Tapachula, Chiapas 1 de julio 2026.- Los constantes apagones y las variaciones de voltaje continúan afectando a miles de familias en Tapachula y municipios del Soconusco, donde los daños a electrodomésticos, la pérdida de alimentos y los riesgos para pacientes que dependen de medicamentos refrigerados se han convertido en una problemática recurrente.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional del Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana, afirmó que las interrupciones en el suministro eléctrico reflejan la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que golpea principalmente a los sectores de menores ingresos.

Explicó que, aunque las fallas en el servicio no son nuevas, en los últimos meses se han incrementado tanto en frecuencia como en duración, dejando a diversas colonias sin energía eléctrica durante varios días y ocasionando afectaciones económicas difíciles de solventar para muchas familias.

Señaló que numerosos transformadores han concluido su vida útil y requieren ser reemplazados, sin embargo, aseguró que cuando las cuadrillas de la CFE acuden a atender los reportes informan que no cuentan con transformadores disponibles para realizar las sustituciones de manera inmediata, lo que prolonga la falta del servicio.

Es inadmisible que la Comisión Federal de Electricidad no disponga del equipo necesario para restablecer el suministro. La ciudadanía cumple con sus obligaciones y merece un servicio eficiente y de calidad, expresó.

El líder social indicó que las constantes variaciones de voltaje provocan averías en refrigeradores, televisores y otros aparatos eléctricos, además de afectar las instalaciones domésticas.

Añadió que los cortes prolongados también ocasionan la descomposición de alimentos al interrumpirse la cadena de refrigeración, generando pérdidas económicas para familias que destinan gran parte de sus ingresos a la compra de productos básicos.

Asimismo, advirtió que la falta de energía representa un riesgo para personas con enfermedades crónicas que requieren conservar medicamentos, como la insulina, bajo condiciones específicas de temperatura.

Piden intervención del gobierno

Ante este panorama, Ángeles Arenas hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que impulsen acciones conjuntas que permitan modernizar la infraestructura eléctrica en la frontera sur.

También solicitó que la CFE fortalezca la capacidad de respuesta de sus cuadrillas, garantizando la disponibilidad de transformadores y del equipo necesario para atender las fallas con mayor rapidez, a fin de evitar que las familias continúen enfrentando pérdidas económicas y afectaciones a su calidad de vida. EL ORBE/Nelson Bautista