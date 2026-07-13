InicioSección PoliticaLocalInversión Extranjera Fortalece el Desarrollo de Chiapas y Tapachula, Destaca Alcalde Yamil...
Local

Inversión Extranjera Fortalece el Desarrollo de Chiapas y Tapachula, Destaca Alcalde Yamil Melgar

0
20

* Durante la Reunión con el Director Corporativo de Bumble Bee, se Informó que la Empresa ha Consolidado su Operación en Puerto Chiapas y Supera los 830 Empleos Generados en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la confianza de los inversionistas y generar condiciones de certeza continúa dando resultados con la llegada y consolidación de empresas internacionales como Bumble Bee México, que impulsa el desarrollo económico y la creación de empleos en la región.
Durante una reunión de trabajo con Andrew Choe, director corporativo de Bumble Bee México, el Alcalde conoció los avances de la empresa, que inició operaciones en Puerto Chiapas a finales de 2025, consolidándose como una de las inversiones privadas internacionales más importantes establecidas recientemente en Chiapas.

En el encuentro se informó que la compañía genera actualmente más de 830 empleos formales en Tapachula, de los cuales el 60% corresponde a mujeres y el 40% a hombres, además de brindar oportunidades a personas en contexto de movilidad y a jóvenes que realizan sus prácticas profesionales.
Esta operación representa una derrama económica superior a 10 millones de Pesos mensuales en salarios y prestaciones laborales, fortaleciendo el bienestar de cientos de familias y la economía de la región.
Yamil Melgar reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, cuya estrategia de promoción económica ha sido fundamental para fortalecer la confianza de la iniciativa privada, atraer inversión extranjera y consolidar a Chiapas y Tapachula como destinos competitivos para nuevos proyectos productivos.
Finalmente, el Alcalde reiteró que el Gobierno Municipal seguirá fortaleciendo la coordinación con el sector empresarial para impulsar más inversiones, generar empleos formales y construir mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias tapachultecas. Boletín Oficial

Inversión Extranjera Fortalece el Desarrollo de Chiapas y Tapachula, Destaca Alcalde Yamil Melgar
Artículo anterior
Mano de Obra Migrante Sostiene la Agricultura en la Región Soconusco
Artículo siguiente
EU e Irán Reanudan Ataques por el Estrecho de Ormuz
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Por mala situación de sus vias de comunicación pobladores de San Nicolás Lagartero amenazan con bloqueó

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 12 de julio 2026.- El deterioro de la carretera que comunica al cantón San Nicolás Lagartero mantiene en riesgo permanente a más...
Leer más

Padres mantienen exigencia de transparencia en cuotas de la Secundaria Federal 4.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 13 de julio de 2026.- El conflicto entre madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Número 4 continúa sin...
Leer más

EN 2026, SE REALIZA INVERSIÓN HISTÓRICA DE CERCA DE 59 MIL MDP PARA INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS

Al Instante staff - 0
Comunicado 306/2026 EN 2026, SE REALIZA INVERSIÓN HISTÓRICA DE CERCA DE 59 MIL MDP PARA INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM *...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más