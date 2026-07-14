Ayuntamiento de Tapachula Fortalece las Finanzas Públicas del Municipio

*- En Reunión con el Gabinete Económico, el Alcalde Subrayó que los Recursos Municipales se Manejan con transparencia y legalidad.
*- Gracias al Buen Estado de las Finanzas, se Brindan Mejores Servicios a la Población
Tapachula, Chiapas.- Al encabezar una reunión de trabajo del Gabinete Económico, el presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que una administración con orden, transparencia y estricto apego a la ley fortalece la recaudación municipal y permite ampliar la capacidad del Ayuntamiento para brindar mejores servicios y realizar más obras en beneficio de la población.
Durante la mesa de trabajo, el Edil destacó que el Ayuntamiento da seguimiento permanente a los ingresos que generan todas las dependencias con facultades recaudatorias, monitoreando mes con mes su comportamiento para fortalecer las finanzas municipales con responsabilidad y rendición de cuentas.
Explicó que espacios como instalaciones deportivas, centros de convivencia y otros servicios municipales, que antes no eran considerados dentro del seguimiento financiero, hoy son medidos y supervisados para garantizar que cada ingreso sea registrado con honestidad, transparencia y responsabilidad.
Asimismo, exhortó a las dependencias involucradas a cumplir cabalmente con la normatividad, privilegiando la legalidad, la eficiencia administrativa y el manejo transparente de los recursos públicos.
A la reunión asistieron la secretaria de Educación y Cultura, MeyLyng Wong; el secretario de Economía y Turismo, Jorge Vega; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; el secretario de Salud, Dr. Francisco “Pancho” Castillo; el tesorero municipal, Javier Pinto; el director del ICIPLAMTAP, Alejandro Mendoza; el secretario de SEDURBE, Jorge Morales; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez; el coordinador de Gabinete, Jovani Ruiz Toledo; y el director general de COAPATAP, Héctor Lazos.
Finalmente, Yamil Melgar instruyó a las dependencias participantes a mantener este ejercicio permanente de seguimiento y coordinación para consolidar finanzas sanas, transparentes y al servicio de las y los tapachultecos. Boletín Oficial