Comerciantes Llaman a Atender Problema de Higiene en el Centro de Tapachula

*Indigentes Realizan sus Necesidades Fisiológicas al Aire Libre

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio de 2026.- Comerciantes establecidos en el primer cuadro de la Ciudad hicieron un llamado a las autoridades competentes para atender de manera integral la problemática de personas que realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, una situación que, aseguran, afecta la imagen urbana, la salud pública y la actividad económica del centro de Tapachula.

Debido a la problemática, piden mayores sanciones para quienes orinen y defequen en la vía pública. Incluso a los que duermen en las entradas de algunos negocios.



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De acuerdo con los locatarios, este tipo de conductas se presenta con frecuencia en calles y banquetas de la zona comercial, generando malos olores, contaminación y una percepción negativa entre quienes acuden a realizar compras o visitar el centro de la ciudad. Señalan que muchos clientes prefieren retirarse o evitar determinados espacios debido a estas condiciones.Los comerciantes consideran que el problema requiere una respuesta que combine acciones preventivas, de atención social y la aplicación de las disposiciones correspondientes para quienes incurran en estas faltas.En algunos casos, las personas involucradas son migrantes en situación de movilidad o personas que viven en condición de calle, explican, por lo que también resulta necesario impulsar alternativas humanitarias que les permitan acceder a servicios básicos y espacios adecuados para satisfacer sus necesidades.Mantener limpios los espacios públicos no solo representa un tema de imagen, sino también de salud, convivencia y desarrollo económico. Un Centro Histórico limpio, seguro y ordenado fortalece la confianza de consumidores, turistas e inversionistas, beneficiando a cientos de pequeños negocios que dependen de la afluencia diaria de visitantes, señalaron.Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para contribuir al cuidado de los espacios comunes y fomentar una cultura de respeto hacia la comunidad. Coincidieron en que enfrentar esta problemática exige corresponsabilidad social, sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad y medidas que permitan preservar el bienestar colectivo sin perder de vista el respeto a la dignidad humana. EL ORBE/ Mesa de Redacción