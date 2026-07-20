Sector Productivo Exige Plan de 30 Años Para Polos de Desarrollo

*Se Necesita Certidumbre Fiscal Para Atraer Inversión.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio de 2026.- La consolidación de los polos de desarrollo en la frontera sur requiere una estrategia de largo plazo, infraestructura integral e incentivos fiscales permanentes que generen confianza entre los inversionistas, afirmó Miguel Reyes del Pino, integrante de la organización civil Unidad Ciudadana.

El empresario advirtió que los estímulos fiscales vigentes, como la reducción del IVA al 8 por ciento y los beneficios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la región fronteriza, dependen de decretos presidenciales con vigencia limitada, situación que desalienta la llegada de capital nacional y extranjero.

Explicó que la incertidumbre sobre la continuidad de estos incentivos impide que empresas interesadas comprometan inversiones millonarias.

“Nadie arriesgará miles de millones de pesos o dólares si las condiciones fiscales solo están garantizadas por unos cuantos años”, señaló.



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También consideró indispensable fortalecer la infraestructura estratégica de Tapachula. Aunque destacó el potencial del puerto, el aeropuerto de carga y la ubicación geográfica de la ciudad, afirmó que aún existen obras inconclusas y proyectos sin una visión integral, como la modernización de Puerto Chiapas, la llegada del ferrocarril y la ampliación de vialidades hacia puntos clave como Jaritas.Asimismo, planteó que los incentivos fiscales no se limiten al recinto portuario, ya que algunas industrias enfrentan afectaciones por la salinidad y la corrosión propias de la zona costera.En ese sentido, propuso ampliar el área de aplicación de los beneficios para facilitar el establecimiento de nuevas empresas.Finalmente, hizo un llamado a definir la vocación productiva de la región mediante un diagnóstico técnico que permita aprovechar sus fortalezas y evitar errores del pasado, como ocurrió con las extintas Zonas Económicas Especiales.Sostuvo que solo con una planeación de al menos 30 años, reglas claras y proyectos de infraestructura bien articulados, será posible convertir a Tapachula en un verdadero polo de desarrollo y alcanzar un crecimiento económico sostenido. EL ORBE/Nelson Bautista